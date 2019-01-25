İzmir'i fırtına vurdu: Denizler yükseldi, ağaçlar devrildi

İzmir’de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ve kentte hayatı adeta durdurdu. Karşıyaka ilçesinde, deniz karayla birleşip su seviyesi yükselince, tramvay sular içerisinde hareket etti ve Yunuslar-Alaybey arası tramvay seferleri durduruldu.

İzmir’de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu ve kentte hayatı adeta durdurdu. Karşıyaka ilçesinde, deniz karayla birleşip su seviyesi yükselince, tramvay sular içerisinde hareket etti ve Yunuslar-Alaybey arası tramvay seferleri durduruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir’e fırtına uyarısının ardından, kentte rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye kadar çıktı. Fırtına, hayatı felç ederken, bölgede onlarca ağaç devrildi.

Etkili fırtına nedeniyle, Buca, Karabağlar'da bazı çatılar araçların üzerine uçarken, çok sayıda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Minareler, rüzgar nedeniyle zarar gördü. Bir minarenin zarar gördüğü anlarda kameralara yansıdı.

Polis, itfaiye ve diğer ekiplerin, yaşanan fırtına nedeniyle telefonları kilitlendi. Ekipler, olaylara yetişmekte zaman zaman zorlandı. Rüzgar nedeniyle, elektrik telleri de koptu ve bazı bölgelere enerji verilemedi.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ, SEFERLER İPTAL

Öte yandan, İZDENİZ’den yapılan açıklamada 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.

Karşıyaka ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde su seviyesi yükseldi. Seviyenin yükselmesi nedeniyle tramvay seferleri durdu. Özelikle, Yunuslar-Alaybey arası tramvay seferleri yapılamadı ve yolcular otobüsler tarafından taşındı. Bazı ilçelerde de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ekiplerin, bölgedeki olaylara müdahalesi devam ediyor.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları fırtınaya karşı tekrar bir uyarı yaptı. Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreyi aşabileceği belirtiliyor.