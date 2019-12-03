İzmir'in silüetini bozacak AVM'ye tepki

Konak Belediye başkanı Abdul Batur, Pasaport’taki Passtel AVM ve eski tütün depolarının bulunduğu 3 bin 532 metrekarelik alana inşa edilecek, 146 metre yüksekliğinde, 42 kattan oluşacak Zorlu Konak projesine olan itirazını dile getirdi.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan da, İzmir'de yüksek yapıların yoğun şekilde inşa edilmeye başladığına şahit olduklarını, İstanbul ve Ankara'da yüksek yapıların kente çok ciddi zararlar verdiğini, aynı sorunların İzmir'de de yaşanacağını belirtti.

İZMİR’İN KALBİNE SAPLANMIŞ HANÇER GİBİ

Dün Konak Belediye Meclis oturumunda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın kalbine hançer gibi saplanan gökdelen projesinin içine sinmediğini söyledi. İzmir’in kalbine saplanmış hançer gibi tanımlamasında bulunan Batur, bu yükseklikteki bir gökdelenin Konak’ın merkezine yapılmasını hiçbir açıdan doğru bulmadığını ve mimarlık mesleğinden gelen biri olarak içine sindiremediğini kaydederek, “Kent siluetini de bozacak böyle bir projeyi biz de doğru bulmuyoruz. Bir kere İzmir’de yüksek yapılar için ayrılmış bölgeler var. Yüksek projeler için bu bölgelerin kullanılması gerekiyor. Kaldı ki Konak’ın ne alt yapısı ne de trafiği bu yoğunluktaki bir projeyi kaldırmaz" dedi.

Ruhsatlandırma sürecinde yetkilerinin kısıtlı olduğunu da belirten Batur, “Ancak Konak’ı yöneten yerel yönetim olarak ben ve yerel yönetim meclisi olarak bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin hukuk birimlerini de bu anlamda atılabilecek her türlü adımı atmaları konusunda harekete geçirdik" diye konuştu.

MİMARLAR ODASI: YÜKSEK YAPILAR ZARAR VERİYOR

İzmir'in Konak ilçesindeki Pasaport mevkiinde başlatılan Zorlu Konak gökdelen projesine bir itirazda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan’dan geldi. Bölgede bulunan ve uzun süredir atıl duran eski tütün depolarının yıkımı sürerken uzun zamandır İzmir'de yüksek yapıların yoğun şekilde inşa edilmeye başladığına şahit olduklarını, İstanbul ve Ankara'da yüksek yapıların kente çok ciddi zararlar verdiğini, aynı sorunların İzmir'de de yaşanacağını belirten Alpaslan, şöyle dedi:

"İzmir'de de yakın tarihte oldukça yüksek yapıda bina inşa edilmeye başlandı. Özellikle Bayraklı civarında yoğunlaştı ama Bayraklı'dan başka Gaziemir, Bornova, Karşıyaka'da ve bugün kent merkezi olan Konak'ta da yüksek yapılara rastlayabiliyoruz. Yüksek yapılar gerçekten de dikkatle inşa edilmesi gereken, normal bir apartman gibi her yere inşa edemeyeceğimiz karakterde yapılar. Yüksek yapıların çevreye, kentsel altyapıya ve siluete tahmin edebildiğimiz ve edemeyeceğimiz birçok olumsuz etkisi olabiliyor. Örneğin bu bölgenin trafiğine olumsuz yansımaları olacak. Alt yapıda da çok ciddi sıkıntılara neden olacak. Yüksek yapılar kışın çevresinin daha az güneş almasına neden olacak, ya da oluşturduğu mikro klima ile çevresini son derece olumsuz etkileyecek. Teknik alt yapı olarak da kanalizasyon sisteminden, elektriğe kadar şebekeye ciddi bir yük bindirecek. Bunların böyle gelişi güzel, özellikle de kent merkezine yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür binalar ancak yüksek yüksek yapılara uygun olarak planlanmış bölgelere yapılabilir."

'PLANLARI SÜREKLİ İPTAL ETTİRDİK'

Konak'ta yapılmak istenen bu gökdelenin de uzun zamandır tartışıldığını ifade eden Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bina uzun zamandır gündemde. Yüksek yapılaşma konusunda uzun zamandır talepler ve baskılar var. 2010 yılından beri plan süreçleri var. Büyükşehir Belediyesi Alsancak-Kahramanlar bölgesine ait 1/5 binlik planı kapsamında düzenlemeler yaptı. 2010 yılında ilk plan yapıldı. Biz Mimarlar Odası olarak dava açtık. Mahkeme lehimize karar verdi ve plan iptal edildi. 2013, 2015 yılında planlar yapıldı. Biz bunları iptal ettirdik. Bütün planlar, burada yüksek yapılaşmanın önünü açan planlardı. Biz de bölgenin yüksek yapı için uygun olmadığı argümanına dayanarak bu planları iptal ettirdik. Önceki dönem Büyükşehir Belediyesi, bu plan konusunda çok ısrarcı oldu ve 2018 yılında aynı özelliklerdeki 1/5 binlik planı tekrar yürürlüğe soktu. Biz buna da dava açtık ve sürüyor. Bilirkişi raporları lehimize geldi. Ancak dava sürerken, şirket bir önceki dönem Konak Belediyesi'nden ruhsat alarak inşaata başladı."

'İZMİR'DEKİ EN YÜKSEK YAPIYI DA GEÇECEK'

İzmir'in en yüksek binasının Bayraklı bölgesindeki binalar olduğunu, ancak bu projenin hayata geçmesi halinde, İzmir'deki en yüksek yapının kentin tam göbeğinde, Konak'ta olacağını söyleyen Alpaslan, "İzmir'deki en yüksek yapı gökdelenler bölgesinde yaklaşık 200 metre civarında. Burada yapılması planlanan yapı 60 katlı ve 250 metre yükseklikte. Kadifekale, kent için çok önemli. Atina'nın Akropolis'i neyse, İzmir'in Kadifekalesi de o. Helenistik dönemde en önemli tapınakların kurulduğu, Osmanlı döneminde ilk caminin, mescidin inşa edildiği bir yer. Bu proje öngörülen şekilde inşa edilirse, Kadifekale'nin bile yüksekliğini geçecek. Çünkü Kadifekale'nin yüksekliği 186 metre. Kadifekale'den bile yüksek bir yapıyı kabul etmek mümkün değil. Atina'da Akropolosi'in hemen yanında, bunu geçecek bir yapıya kimse izin vermez. Kente böyle ihanet edemezler. Ama bizde kolaylıkla böyle izinler veriliyor" diye konuştu.