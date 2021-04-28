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İzmit Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Halk Partili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in korona virüsü testi pozitif çıktı. Kaynak: İzmit Belediye Başkanı'ndan kötü haber!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in korona virüsü testi pozitif çıktı.

Daha önce korona virüsüne yakalanan Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner’in ardından test yaptıran CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in testinin de pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Etiketler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
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