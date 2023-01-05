İznikli turizmciler İznik için buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği şehrimizin turizm altyapısının güçlendirilmesi adına sektörün tüm dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyonu ile gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında turizm profesyonellerine bilgi vermek, ihtiyaçları yerinde dinlemek ve gerçekleştirilecek olan çalışmalara dair sektörle ortak akıl unsuru ile fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yapılan çalışmalara İznikli turizm profesyonelleriyle yapılan istişare toplantısı eklendi.

Business Life Grup Hoteli olan İznik Lake Life Hotel’in ev sahipliğinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya İznikli konaklama tesisi işletmecileri katılım gösterdi. 2018 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından turizm konulu yapılan çalışmaları turizm profesyonellerine aktaran Baştürk, ortak akıl unsuru ile İznikli turizm profesyonelleri ile birlikte yapılabilecek çalışmalara dair katılımcılar ile görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda turistik işletmelerin tamamında gotobursa sosyal medya hesapları ile gotobursa mobil aplikasyonunun kullanımının önemine de değinen Baştürk toplantıya katılım gösteren işletmecilerin dijital mecralarda kullanabilecekleri tanıtım filmlerine dair de bilgilendirmelerde bulundu.

Business Life Hotels Grubu Genel Müdürü Iraz Şartkor Uğur, İznik Lake Life Otel Müdürü Fulya Alkan Başlar, Business Life Hotels Grubu Halkla İlişkiler Uzmanı Banu Toraman’ın hazır bulunduğu toplantıda Genel Müdür Iraz Şartkor Uğur; “İznik turizmi adına katkı sağlayacak bu toplantıya ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bu nedenle de tüm katılımcılara ve bu toplantının gerçekleşmesine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.