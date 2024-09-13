Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni tutuklandı
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Antalya'da gözaltına alınan Jahrein lakaplı Ahmet S. isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Jahrein ismi ile bilinen Ahmet S. isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Ahmet S. dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya Emniyeti, gözaltı sebebinin 'müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' olduğunu duyurmuştu.
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