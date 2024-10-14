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Jahrein tahliye edildi

Jahrein tahliye edildi
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Sosyal medyada Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, cezaevinden tahliye edildi.

Jahrein ismi ile bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç tahliye oldu.

Instagram hesabından çocuğuyla fotoğrafını paylaşan Jahrein, ''Tahliye'' notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilmişti.

13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.

Etiketler jahrein sosyal medya fenomen cezaevi tahliye
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