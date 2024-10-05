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Jahrein’e 35 bin 400 TL ''A.A.K'' cezası

Jahrein’e 35 bin 400 TL ''A.A.K'' cezası
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cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni 35 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.

Jahrein lakabıyla bilinen Ahmet Sonuç, bir yayınında söylediği sözler üzerinde “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yaklaşık 22 gündür tutuklu bulunan Jahrein, Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı “A.A.K.” paylaşımı nedeniyle de yargılanıyordu.

Jahrein, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 35 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Demirtaş’ın avukatı ise cezayı yetersiz buldu.

T24’ten Ege Vural Hükümdar’ın haberine göre, Jahrein’in avukatı sosyal medyada küfür olarak bilinse de müvekkelinin “A.A.K.” paylaşımıyla 'Allah alayınızı kahretsin' dediğini savundu.

T24’ten Ege Vural Hükümdar’ın haberine göre, Jahrein’in avukatı sosyal medyada küfür olarak bilinse de müvekkelinin “A.A.K.” paylaşımıyla 'Allah alayınızı kahretsin' dediğini savundu.

Demirtaş’ın avukat Hadi Cin ise “Mahkeme, hakaretten bu kişiye ceza vermiş ve daha önce sabıkası olduğu için de cezasını ertelenmemiştir ancak verilen ceza, işlediği suçun ağırlığına göre hafif kalmıştır. Hem müvekkilime hem de annesine yapılan bu hakaret, elbette müvekkilimin siyasi kimliği sebebiyledir. Bu sebeple 125/3-B maddesinde düzenlendiği gibi suçun nitelikli halidir. Verilen cezanın 1 seneden az olmaması gerekir. Verilen ceza bu nedenle azdır ve bu karara karşı biz de İstinaf başvurusunda bulunacağız. Ayrıca Jahrein olarak bilinen kişi, müvekkilimden özür dilememiştir, yargılama sırasında hata yaptığını söylememiştir, herhangi bir pişmanlık göstermemiştir, cezanın üst hadden verilmesi gerekirdi" dedi.

T24

Etiketler jahrein Ahmet Sonuç Selahattin Demirtaş dava ceza
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