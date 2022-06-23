Jahrein'in ''Mahmut Ustaosmanoğlu'' paylaşımı olay oldu

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından sosyal medya fenomeni Jahrein'in ''Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?'' paylaşımı tepkilere neden oldu.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

CENAZESİ YARIN

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

JAHREIN'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

İsmailağa liderinin vefatı sevenlerini üzerken, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim de başsağlığı mesajı paylaştı. Sosyal medya fenomeni Jahrein'in yaptığı bir paylaşım ise gündem yarattı. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alıntılayan Jahrein, tweet'ine "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" ifadelerini yazdı.

Jahrein'in tweet'i kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımı kınayan tweet'ler atarak duruma tepkilerini gösterdi.