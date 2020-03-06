Jandarma bile şaşkına döndü !

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Kırıkkale merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesine bağlı Efendi köyünde bir süredir takibe alınan 6 şüpheli, kaçak define ve tarihi eser ararken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, köyden uzak boş bir arazide 8 metrelik çukur açtığı, göçük yaşanmaması için de madenci gibi önlem aldığı tespit edildi.

Jandarmanın operasyonu sonrası olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet dolu benzin bidonu, 1 adet hilti ve hiltiye ait delici uç, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet halat, 1 adet testere, 1 adet inşaat seyyar kablo, 1 adet ev tipi uzatma kablosu, 1 adet branda, 1 adet alet takım çantası, çok sayıda kova ele geçirildi.

Yakalanarak Keskin İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen F.K., S.K., E.Ö., Y.S, Y.A. ile M.D. ile ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği bildirildi.