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  3. 09 Mayıs 2018 17:14

Jandarma gece gündüz orada nöbet tutuyor

Jandarma ekipleri Van Gölü'nde inci kefali yasağı nedeniyle gece gündüz nöbet tutuyor.

Jandarma gece gündüz orada nöbet tutuyor
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Jandarma ekipleri,  Van Gölü'nde yaşayan ve  15 Nisan-15 Temmuztarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin  korunabilmesi için göç yolunda gece gündüz nöbet tutuyor.

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük  gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan nisan ayı ile temmuz  ortalarında tatlı su ağızlarına göç ediyor.

 Dünyada sadece  Van Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde tatlı sulara  geçmek için akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta  uçarak aşmaya çalışan inci  kefalinin korunması için güvenlik güçleri yoğun mesai  harcıyor. Büyük sürüler halinde tuzlu ve sodalı göl suyundan uzaklaşıp tatlı su  yataklarına akın eden balıklar, yumurtalarını buralardaki bentlere bırakıyor  ancak bazı kişilerin üreme döneminde olan balıkları avlamasıyla inci kefalinin  nesli tehlikeye giriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz  tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefali neslinin korunabilmesi için  Bendimahi Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü yerde gece gündüz devriye geziyor.

  Ekipler, inci kefalinin üreme dönemini sorunsuz geçirmesi ve kaçak  avlananların hedefi haline gelmemesi amacıyla başlatılan çalışmaları Van Valiliği  koordinasyonunda sürdürüyor.

 KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRMIYOR 

 İnci kefalinin üremek için göç ettiği tatlı su kaynaklarından olan  Bendimahi Çayı çevresinde önlem alan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,  kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Özellikle sazlık alanlarda kaçak avlananlar olduğunu belirleyen  ekipler, Bendimahi Çayı'nın Van Gölü'ne döküldüğü yerde drone kullanarak  şüphelileri suçüstü yakalıyor.

AA

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