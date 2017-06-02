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  3. 02 Haziran 2017 21:57

Jandarma minibüsü devrildi: Yaralılar var

Adana'da jandarma minibüsünün devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsünün devrilmesi  sonucu 8 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli  askerler, Arslanlı Mahallesi'ndeki bir olaya müdahalede bulunmak için minibüsle  hareket etti. Adana Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi  nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs devrildi.

Jandarma minibüsündeki 8 asker çeşitli yerlerinden yaralandı.

 Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

AA

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