  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Haziran 2019 18:35

Jandarma tarihinde bir ilk ! Binlerce tim görevde...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 7 bin timin terörle mücadele için sahada görevde olduğunu açıkladı. Bu rakamın tarihde ilk kez bu kadar çok olduğunu belirtti.

Jandarma tarihinde bir ilk ! Binlerce tim görevde...
A+ A-

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelede sahada bulunan tim sayısının bin 7 olduğunu açıkladı. Bu rakam ile ilk kez bin sayısının üzerine çıkıldığı belirtildi.
 
Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180. yılı sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kurmaylarını, İçişleri Bakanı Soylu’yu makamında kabul etti.

'İLK DEFA BİNİN ÜZERİNE ÇIKTIK'

Bakan Soylu’nun konuşmasından sonra sohbete geçildi. Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda sahayı kastederek, “Yayıldık mı” sorusuna, Jandarma Genel Komutanı Çetin, “Evet, bin 7 tim var alanda şu anda. İlk defa binin üzerine çıktık. İHA uçuşlarının üzerine de çıkacağız” dedi.

İHA

jandarma , komutan , görev , tim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM