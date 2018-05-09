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  3. 09 Mayıs 2018 12:37

Jandarmada 6 tane vardı hepsi değişti!

Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni yazlık üniformalarıyla vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

Jandarmada 6 tane vardı hepsi değişti!
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Eski kıyafetlere nazaran günlük kullanım için çok daha rahat olan yeni  tip mavi renkte olan yazlık kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka  kullanılıyor.

Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların  rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve  onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola takıldı.

Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması  bulunuyor.

Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman  jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs  üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlend.

Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin  tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin  yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alıyor.

 

 

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