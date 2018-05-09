Jandarmada 6 tane vardı hepsi değişti!

Eski kıyafetlere nazaran günlük kullanım için çok daha rahat olan yeni tip mavi renkte olan yazlık kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılıyor.

Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri ise kola takıldı.

Sağ kolda Türk bayrağı, sol kolda daire şeklindeki birlik arması bulunuyor.

Sağ göğüs üzerinde personelin soyadı yazarken, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile erbaş ve erlerin yaka işaretleri, sağ göğüs üzerinde bulunan isimlikleri, şapka kokartlar ve rütbeleri nakışlı örme şeklinde düzenlend.

Subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş statüsündeki personelin tamamının yaka işaretinde şualı ay yıldız ve düğme yer alırken erbaş ve erlerin yaka işaretinde düğme yerine yalnızca şualı ay yıldız yer alıyor.