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  3. 10 Mart 2020 12:34

Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü
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Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iki ayrı operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze bağlı Hacıpaşa ve Cerit köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 adet kepçe, 1 adet dedektör ve muhtetelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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