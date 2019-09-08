Jandarma'dan öğrencilere mesaj

Pazartesi günü okullar açılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

“UNUTMAYIN Kİ KALEM KILIÇTAN KESKİNDİR"

Videoda konuşan asker, sınırın sıfır noktasında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler değerli öğretmenler, bizler Şırnak Namazgah üs bölgesinde vatanımızın bölünmezliği için görev başında olan ağabeyleriniz, kardeşleriniziz.

Yaz kış demeden gece gündüz, sınırın sıfır noktasında silahlarımızla nöbet başında beklerken siz değerli öğrenci kardeşlerimiz de kalemlerinizle yeni bir döneme başlayacak, hedeflerinize ilerlemek için adım adım yürüyeceksiniz. Unutmayın ki kalem kılıçtan keskindir.

2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'ndan yarının emanetçileri siz sevgili öğrencilerimize ve saygıdeğer öğretmenlerimize başarılar dileriz."