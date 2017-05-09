Jandarmanın paylaşımı tartışma konusu oldu

Jandarmanın, bugün Twitter hesabından yaptığı "Fazla söze gerek yok. Taktik maktik yok" paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.

Jandarma'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden alınarak İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gündem olmaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığı, 4 Mayıs Dünya Star Wars Gününde filmden bir sahne alarak Twitter hesabından "Karanlık güçlerin korkulu rüyası jandarma' ifadesini paylaştı. Bugün de "Fazla söze gerek yok" mesajının altına iki jandarmanın yeraldığı bir fotoğraf eklenerek, Türk Bayrağı renklerinde, ay yıldız yerleştirerek "TAKTİK MAKTİK YOK. JÖH JÖAK KOMANDO" yazıldı.

Fazla söze gerek yok... pic.twitter.com/0Wcn1c7u12 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 9 Mayıs 2017





Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Şayet Jandarma resmi hesabı isen mizah yaparak takipçi arttırmak senin için iyi bir yöntem değil dostum.Ciddiyetin aşınır. @jandarma

"Ciddiyeti ve bir duruşu olan koskoca Jandarma Genel Komutanlığı'nın kurumsal hesabı mı, soytarıların troll hesabı mı? Anlayan beri gelsin"

"Bu ne ya? Jandarma Genel Komutanlığı hesabını liseli troller mi yönetiyor?"

" Aslansınız aslan 🇹🇷 rabbim ayağınıza taş değdirmesin."

Jandarmadan Star Wars paylaşımı