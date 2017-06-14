Jandarma'nın yeni üniformaları tanıtıldı

Kuruluşunun 178. yılını kutlayan Jandarma'nın yeni üniformaları da tanıtıldı. Üniformalar günlük ve asayiş olmak üzere iki farklı renkte yazlık ve kışlık olacak.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda üniformalar değişti. Jandarma, yeni üniformalarını kuruluşunun 178. yıl dönümünde giydi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, tüm işlemleriyle İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmaya başladı. Üniformaları da değişti. Askeri kıyafeti temsil eden haki renkten vazgeçildi. Bunun yerini siyaha yakın füme ve mavi aldı.