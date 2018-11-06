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  3. 06 Kasım 2018 09:52

Jandarmaya FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarmaya FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan  yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay  olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 7 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 


 

DHA

ankara , gözaltı , fetö
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