  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak

Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak

Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak
Güncelleme:

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye için deprem uyarısında bulundu.

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki deprem riski hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan fay hattında büyük bir deprem olabileceğine dikkat çekti ve bu depremin Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da şiddetli bir tsunamiye yol açabileceğini söyledi.

TGRT Haber’e konuşan Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bu bölgede büyük bir tehlikenin beklediğini belirtti. Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım olacağını ve bu depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını ifade etti.

DEPREM ÇANTASI VE MERDİVEN UYARISI

Moriwaki, Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu belirterek, burada 6 büyüklüğünde bir depremin bile oldukça riskli olduğunu vurguladı. Devlet, belediye ve vatandaşların bu bölgeye dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Moriwaki, evlerde mutlaka deprem çantası bulundurulması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, deprem sırasında merdivenlerden kaçmak yerine evde güvenli bir bölge oluşturmanın önemine değindi.

Moriwaki, Türkiye’nin en büyük depremlerinin Bursa, İstanbul, Tunceli ve Bingöl’de yaşanacağını ifade etti. Ege'den Çanakkale'ye uzanan fay hattının oldukça tehlikeli olduğunu ve Marmara'da birleşen fay hatlarının Güney Kore'dekine benzer olduğunu belirtti.

TGRT HABER

Etiketler deprem japon japon deprem uzmanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı İstanbul'da makas atma kazası kamerada İstanbul'da makas atma kazası kamerada EURO 2024'te finalin adı belli oldu EURO 2024'te finalin adı belli oldu Wanda Nara ''bu aşk bitti'' dedi, Icardi'den karşı hamle geldi Wanda Nara ''bu aşk bitti'' dedi, Icardi'den karşı hamle geldi ''Zam toplantısı'' yok: Emekli zammı için son kararı Erdoğan verecek ''Zam toplantısı'' yok: Emekli zammı için son kararı Erdoğan verecek Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Yaz sıcağında, sağanak yağışlar fena vuracak Yaz sıcağında, sağanak yağışlar fena vuracak Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş Son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na soğuk duş Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi Dolar/TL kaç olmalı? İhracatçılar rakam verdi