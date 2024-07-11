Japon deprem uzmanı 4 şehri işaret etti: En büyük depremler burada olacak

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye için deprem uyarısında bulundu.

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki deprem riski hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan fay hattında büyük bir deprem olabileceğine dikkat çekti ve bu depremin Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da şiddetli bir tsunamiye yol açabileceğini söyledi.

TGRT Haber’e konuşan Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bu bölgede büyük bir tehlikenin beklediğini belirtti. Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım olacağını ve bu depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını ifade etti.

DEPREM ÇANTASI VE MERDİVEN UYARISI

Moriwaki, Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu belirterek, burada 6 büyüklüğünde bir depremin bile oldukça riskli olduğunu vurguladı. Devlet, belediye ve vatandaşların bu bölgeye dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Moriwaki, evlerde mutlaka deprem çantası bulundurulması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, deprem sırasında merdivenlerden kaçmak yerine evde güvenli bir bölge oluşturmanın önemine değindi.

Moriwaki, Türkiye’nin en büyük depremlerinin Bursa, İstanbul, Tunceli ve Bingöl’de yaşanacağını ifade etti. Ege'den Çanakkale'ye uzanan fay hattının oldukça tehlikeli olduğunu ve Marmara'da birleşen fay hatlarının Güney Kore'dekine benzer olduğunu belirtti.

TGRT HABER