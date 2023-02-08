  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Japon deprem uzmanından Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler

Japon deprem uzmanından Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler

Japon deprem uzmanından Kahramanmaraş depremi için çarpıcı sözler
Güncelleme:

Japon deprem uzmanı Shinji Toda, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin, dünyadaki en büyük kara depremlerinden biri olduğunu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Japon deprem uzmanı Shinji Toda depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Toda, Türkiye'de meydana gelen depremin dünyadaki en büyük kara depremlerden biri olduğunu söyleyerek, "Beklenmedik büyük bir depremdi. Bu deprem, dünyanın en büyük kara depremlerinden biri. Depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığı büyük hasara neden oldu" dedi.

Toda, pazartesi günü Türkiye'nin güney kesimlerini vuran depremin "enerji miktarının" 1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla olduğunu söyledi.

İHA

Etiketler japon deprem uzmanı kahramanmaraş depremi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem bölgesi uzaydan böyle görüntülendi
Benzin ve motorine çifte indirim
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkunç iddia!
Bir yardım gemisi daha yola çıktı
Canlı yayında kahreden ayrıntı: Kameranın ışıkları kapandı, gerçek ortaya çıktı
İskenderun Limanı'ndaki yangın 3'üncü günde kontrol altında!
Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım geldi! İşte o ülkeler...
Yunan medyasından tarihi manşet: Hepimiz Türküz!
Yer: Kahramanmaraş... Bir şişe benzin için saatlerce bekliyorlar
Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki çeken açıklama: ''Yavaş, yavaş...''