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Japonya Festivali 11 Aralık’da başlıyor

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen “Japonya Festivali” 11 Aralık 2021 Cumartesi günü başlıyor. Farklı konularda bir dizi etkinliğin yapılacağı festivalde yılın en iyi belgeseli de seçilen “Japonya’da Türk İzleri Belgeseli” de gösterilecek.

Asya Kıtası’nın en uzak iki noktası olan Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve tarihi ilişkiler sıradışı bir çok özellik barındırıyor. Bu açıdan iki ülke arasında yapılan etkinlikler de büyük önem taşıyor.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen “Japonya Festivali” bu yıl 11 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 26 Aralık 2021 Pazar günü sona erecek.

Festivalde; Minyatür Ağaç Yetiştirme Sanatı Eğitimi, Japonca Sunum Yarışması, Takikomi Gohan Yapımı, Animenin Tarihçesi ve ÖzellikleriJaponya’da Eğitim ve Burslar konulu Webinar, Judo’nın Tanıtımı, Origami Atölye Çalışması ve Büyükelçi Sayın Suzuki ile Söyleşi gibi bir dizi etkinlikler olacak.

Festivalde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile hazırlanan, yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılan “Japonya’da Türk İzleri Belgeseli”nin de gösterimi yapılacak ve yönetmen ile söyleşi gerçekleştirilecek.

Festival, Japonya Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesaplarından anlık olarak da takip edilebilecek.

Etiketler Japonya Festivali
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