Jessica Bachar İş Gezisi İçin Malta'daydı

Bilinen oyun şirketlerinin birinde Stratejik Ortaklıklar Yöneticisi olan iş insanı Jessica Bachar çalıştığı ofisin açılışı için Malta’daydı takipçileriyle hem gezdiği yerleri hemde ofisin resimlerini paylaşan Bachar oldukça beğeni topladı.

İstanbul doğumlu Jessica Bachar 25 yaşındadır. İsrail’deki en iyi devlet üniversitelerinin biri Bar Ilan Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren Jessica Bachar Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce ve İbranice bilmektedir. Oldukça yoğun bir iş hayatı olan Bachar bu konuda en iyisi olmak için çalışmaktadır. Son dönemde yoğun bir ilgiye sahip olan iş insanı çalıştığı şirketin yeni ofisinin açılışı için Malta’ydı. Sevenleri ile gezisinin ayrıntılarını paylaşan iş insanı oldukça beğeni toplamıştır.

Medya dünyasında tanınan bir isim olan Jessica Bachar, şu an küresel çapta influencer'lar, dünya genelinde çok sayıda medya ve performansa dayalı pazarlama şirketleriyle iş birliği yapmaktadır. İş hayatında oldukça kısa sürede başarı yakalan iş insanı başarısını devam ettirmek üzere sektörde oldukça yoğun bir iş hayatına sahiptir.