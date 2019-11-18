Jet Fadıl mağdurlarına müjdeli haber!

Mahkeme davacının ödediği 120 bin 995 TL’nin yasal faiziyle beraber geri ödenmesine karar verdi. Bu karar Caprice Gold şirketine para yatıran mağdurlar tarafından açılan davalarda emsal olma niteliği taşıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre Olcay Uzun yüzlerce Jet Fadıl mağdurlarından sadece birisi. 2011 ve 2013 yılında Jet Fadıl’ın Bayrampaşa’daki Caprice Gold projesinden 4 adet devre mülk satın alan Uzun, toplamda 127 bin 813 TL ödeme yaptı. Ancak Caprice gold şirketi sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmedi. Bunun üzerine Uzun avukatı aracılığıyla Fadıl Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut, İbrahim Obut ve Caprice Gold şirketine dava açtı. Uzun, devre mülk için yatırdığı 127 bin 813 TL’nin kendisine geri ödenmesini istedi.

Uzun’un avukatı Acun Papakçı’nın dava dilekçesinde davalıların bir dolandırıcılık yöntemi olan “Ponzi” isimli dolandırıcılık sistemini kullandığını, hedef kitlenin ise muhafazakârlar olarak belirlendiğini aktardı. Para toplama sırasında “Ponzi” sisteminin ön gördüğü şekilde ünlü kişilerden yararlanıldığını belirten avukat Papakçı’nın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Kamuoyunda Ahmet Mahmut Ünlü (Cüppeli Ahmet Hoca) ile sohbetler yapılarak devre mülk gelirinin helal olduğuna dair fetva alınmıştır. Yine kamuoyunda tanınan sporculardan Tanju Çolak devre mülk satış sorumlusu olarak işe alınmış, eski milli sporcu Alpay Özalan ile reklam yapılmıştır. Dolayısıyla bir hukuki ilişkiden çok, bilinçli hareket edilerek böylece yatırımcıların dolandırılması söz konusudur.”

Papakçı dilekçesinde davacılardan, müvekkilinin ödediği 127 bin 813 TL’nin yasal faiziyle beraber iadesini istedi. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi davacının Caprice Gold Gayrimenkul’e açtığı davanın kısmen kabulü ile 120 bin 995 TL’nin yasal faiziyle beraber davalı Caprice Gold şirketinden alınıp davacıya verilmesine karar verdi. Ancak mahkeme diğer davalılar yönünden ise husumet yokluğu nedeniyle reddetti.

Geçen günlerde TBMM’de komisyonundan geçen 82 sayılı kanun taslağının geçici 4. maddesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Bu maddeye göre, geçerli bir ortaklık ilişkisi bulunmadığı veya primli pay satışı yapıldığı ileri sürülerek sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, sözleşme öncesi görüşmelere aykırılık, sözleşmeye aykırılık nedenlerine aykırılık olarak açılan ve kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte olan menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verileceği yönünde düzenleme yapıldı. Bu maddenin Meclis’ten geçmesi halinde “yeşil sermaye” adı altında dolandırılan binlerce insan bir kez daha mağdur edilecek. Örneğin; Kombassan, CapriceGold, Jetpa, Yimpaş, İttifak Holding gibi halktan para toplamak suretiyle ortalık oluşturan şirketlerin mağdur ettiği yurttaşlar davayı kazanmış olsa bile bu düzenleme ile kazanılan davalar “karar verilmesine yer yok” denilerek ortadan kaldırılacak. Aynı zamanda mahkeme masraflarından da sorumluluğu sadece maktu vekalet ücreti ile sınırlandırılacak.