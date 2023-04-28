Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Jet Fadıl" olarak biliene Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler isimli gayrimenkul projelerinde yüzlerce insanı dolandırmıştı.

Devre mülk satışıyla yüzlerce insanı dolandırdı

Akgündüz'ün devre mülk satışı yaptığı 601 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Akgündüz'ün dolandırıcılığına ilişkin ilk duruşma 27 Ocak'ta görüldü.

Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme acımadı: 2 bin 504 yıl hapis cezası verildi

Bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mütalaaya karşı savunmalar alındı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezası verildi.