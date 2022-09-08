  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Jorge Jesus'tan olay paylaşım: Herkes bunu konuşuyor

Jorge Jesus'tan olay paylaşım: Herkes bunu konuşuyor

Jorge Jesus'tan olay paylaşım: Herkes bunu konuşuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını tedirgin edecek bir paylaşımda bulundu.

Brezilya basınından O Globo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sambacılar'ın yeni hoca adayları arasında olduğu yazılmıştı. 2022 Dünya Kupası’nın ardından Brezilya Milli Takımı Tite ile yollarını kesin olarak ayıracak.

JORGE JESUS EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Brezilya Milli Takımı için teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus’un en güçlü aday olduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçebileceği iddia edilmişti. Fenerbahçe taraftarının temkinli yaklaştığı bu haber, sarı-lacivertli yönetim tarafından yalanlanmamıştı.

JORGE JESUS'TAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı. Brezilya Milli Takımı'nı paylaştığı fotoğrafla tebrik eden Jesus, ''Tebrikler Brezilya'' yazdı.

Etiketler Jorge Jesus paylaşım 2022 Dünya Kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Yavaş mı'' anketi sonuçları açıklandı
Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
Burcu Özberk'ten Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya ''minili'' damga
İslam Memiş yıl sonu altın fiyatı tahminini açıkladı
Galatasaray'dan skandal harita! Apar topar sildiler
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak dev transfer seferi! 3 yıldız isim birden!
Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
Mersin yanıyor! Yol kapatıldı, yaralılar var, alevler Akkuyu Nükleer'e ilerliyor!