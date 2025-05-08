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Justin Timberlake’in İstanbul konser bilet fiyatları dudak uçuklattı

Justin Timberlake’in İstanbul konser bilet fiyatları dudak uçuklattı
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Pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake’in heyecanla beklenen Justin Timberlake İstanbul konserinin 3 bin 500 TL'den başlayıp 22 bin TL'ye varan biletleri satışa çıktı.

Dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake’in 11 yıl aradan sonra. İstanbul’da vereceği konserin biletleri satışa açıldı. 30 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek muhteşem konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Timberlake’in efsaneleşmiş hit parçalarının yanı sıra, kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da sahnede yer alacak. Dinamik sahne varlığı ve büyük global takipçi kitlesiyle tanınan Timberlake’in konseri, yazın en çok beklenen müzik etkinliklerinden biri olacak.

Hayranlar, Timberlake’in tüm kariyerine yayılan hit şarkılarını ve son albümü Everything I Thought It Was’tan parçaları canlı olarak dinleme şansı yakalayacak.

Ancak Justin Timberlake’in İstanbul konser bilet fiyatları dudak uçuklatıyor. İnternetten satışa çıkan biletlerin fiyatları 3 bin 500 TL'den başlayıp, 22 bin TL'ye kadar TL'ye kadar 11 farklı kategoride fiyatlanıyor.

Serhan Işılay / Haber3com

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Etiketler Justin Timberlake Justin Timberlake konseri Justin Timberlake İstanbul konseri Justin Timberlake İstanbul konser bileti
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