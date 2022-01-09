Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti

Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçalayan öğrenciler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde bir grubun Atatürk posterini kesici aletle delik deşik ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya karışan öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek, inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.

Skandal olaya ilişkin Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı belirtildi. Açıklamada, müdürlüğün olayla ilgili herhangi bir tepki ifadesi kullanmamış olması da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Skandal olaya ilişkin Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı belirtildi. Açıklamada, müdürlüğün olayla ilgili herhangi bir tepki ifadesi kullanmamış olması da dikkat çekti.

Açıklama şöyle:

"08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır.

Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır."