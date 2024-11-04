Kabe kapısının örtüsü Türkiye'de sergilenmeye başlandı

2016 yılında Türkiye'ye getirilen el dokuması Kabe kapısının örtüsü Edirne'deki Eski Cami'de ziyaretlere açıldı.

Kabe kapısının örtüsü (Burka), Edirne Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle Edirne'ye getirildi. Edirne'de en çok ziyaretçi ağırlayan noktalardan biri olan Eski Cami, mihrabın bir yanında Rükn-i Yemani, bir yanında ise Kabe örtüsü ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Her yıl değiştirilen Kâbe örtülerinin 8 parçasından birisi olan ve 1988 yılında kullanılan örtünün 70 kilo saf ipekten yapıldığı, altın ve gümüş karışımı iplikle işlendiği belirtildi. 6 metre uzunluğunda ve 3,3 metre enindeki örtü, 70 kilo ağırlığında ve üzerinde çeşitli ayetler yer alıyor.





1988 yılına ait Kabe örtüsünün Eski Cami'de sergilenmeye başladığını söyleyen Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, "Kabe örtüsü 8 parçadan oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Kabe kapısını oluşturan perdedir. Buna burka deniyor. Bu örtüde başta Fatiha Suresi olmak üzere kıblenin değişimi ve değişik ayetler bulunmakta. Allah'ın isimleri ve Kelime-i Tevhit bulunmakta. Bu örtü bir kardeşimiz sayesinde Türkiye'ye getirilmiş ve sayın valimizin girişimleriyle ilimize getirildi. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bu örtü burada kalacak" dedi.





Örtünün daha getirildiği ilk andan itibaren müthiş bir heyecan uyandırdığını aktaran Aksu, Edirne'nin Selimiye'siyle, Üç Şerefeli Camii ile, Hasan Sezai'si ve diğer tarihi camileriyle çok ziyaretçi aldığını hatırlattı. Örtünün Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar sergilenecek olmasının ayrı bir heyecan uyandırdığını belirten Aksu, vatandaşları hem Kâbe taşını hem de Kâbe örtüsünü ziyaret etmeleri için beklediklerini ifade etti.





Lüleburgaz'dan gelen ziyaretçilerden Bahar Yenerel, camiyi dolaştıklarında kabe örtüsünü görünce çok mutlu olduklarını ve arkadaşlarına da bu muhteşem eseri görmelerini tavsiye edeceğini söyledi.



Kâbe kapısının örtüsü, Ramazan Bayramı'na kadar Edirne'deki Eski Cami'de sergilenecek.

İHA