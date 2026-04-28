Kabe'de Hacılar Hu Der Allah Celal Karatüre'ye tepki çeken polis koruması!

Sosyal medyada seslendirdiği ilahilerle geniş bir kitleye ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizzat teşekkür ettiği Celal Karatüre, Mersin’in Erdemli ilçesinde katıldığı bir etkinlikte eşine az rastlanır bir güvenlik önlemiyle karşılandı. Karatüre’nin çok sayıda polis memuru eşliğinde alana girişi, sosyal medya kullanıcıları arasında "ayrıcalık" tartışması başlattı.

Erdemli’de gerçekleşen programda kaydedilen görüntülerde; polis ekiplerinin Karatüre’nin etrafında adeta bir koruma kalkanı oluşturduğu görülüyor. Kalabalığı selamlayarak ilerleyen Karatüre’ye eşlik eden polislerin yoğunluğu, etkinliğe katılan vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Görüntülerin kısa sürede viral olmasıyla birlikte, emniyet güçlerinin bir sanatçı için bu denli geniş bir koruma protokolü uygulaması eleştirilerin odağına yerleşti.

Mersin’deki görüntüler sonrası pek çok vatandaş, emniyet mensuplarının bir sivil etkinlikte bu şekilde görevlendirilmesinin gerekçesini sorguladı. Henüz resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Karatüre’nin şahsına özel bir tehdit mi olduğu yoksa rutin bir kalabalık yönetimi mi yapıldığı merak konusu oldu.

Erdoğan teşekkür etmişti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı bir konuşmasında “Kâbe’de hacılar ‘Hû’ der Allah” ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye "Kabe'de hacılar, Hu der Allah... Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum" sözleriyle teşekkür etmişti.