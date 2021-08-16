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Kabil'den tahliye uçuşu: 324 Türk vatandaşı İstanbul'da

Kabil'den tahliye uçuşu: 324 Türk vatandaşı İstanbul'da

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.

Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi.

Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Etiketler istanbul kabil türk vatandaşı
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