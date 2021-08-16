Kabil'den tahliye uçuşu: 324 Türk vatandaşı İstanbul'da

Bakan Soylu, SMS ve IBAN'la bağış istedi

Pes artık! Böyle dilenci görülmedi

Kredi çekip bu işe girdi, şimdi para basıyor: Aylık kazancı 100 bin TL

Taliban Sözcüsü, Türk televizyonuna konuştu: Türkiye'ye mesaj var

Meteoroloji sel alarmı verdi: Çok kuvvetli geliyor

Koronavirüste risk grubu değişti: Delta varyantı en çok onları etkiliyor