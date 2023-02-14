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Kabine AFAD merkez binasında toplanacak

Kabine AFAD merkez binasında toplanacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi deprem felaketi olacak.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak.

Kabinesi Toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

Etiketler kabine recep tayyip erdoğan afad afad genel merkezi
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