Kabine AFAD merkezinde toplandı! Erdoğan: 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi deprem felaketi olacak.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTISI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afet ve Acil Durumlar Yönetim Başkanlığı (AFAD) merkez binasında kabine toplantısı öncesinde AFAD çalışanları ile bir araya geldi. AFAD çalışanlarına hitap eden Erdoğan, "Bu büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Tabii bu felaket hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda konuşacak sözü olanlar gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ve bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz" dedi.

Erdoğan, dün İstanbul’da İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri onları ziyaret ettim. Tabii orada bir şeyi gördüm; o da gerek annelerdeki gerek babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde 2 aylık, 1 aylık yavrular var; hatta hatta daha doğumu yeni gerçeklemiş olanlar vardı. Eşimle birlikte ziyaret ettik. Onları gördüm" diye konuştu.

Erdoğan, depremin yarattığı etkinin büyük bir felaket olduğunu vurgulayarak, "Şimdi hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk söyledikleri şey konut; 'benim evim ne olacak?' ilk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van’da, Bingöl’de, İzmir’de, Manavgat’ta, Muğla’da, sel afetlerinde, Kastamonu’da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD’ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz ve inşallah bu güne kadar nasıl olduysa bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.