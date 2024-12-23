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Kabine asgari ücret ve Suriye için toplandı

Kabine asgari ücret ve Suriye için toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ile birlikte 2025 yılı asgari ücret masada olacak...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.30'da başladı.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Toplantının gündeminde, ekonomideki gelişmeler de var. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. 

 

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