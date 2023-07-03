Kabine maaş zamlarını belirleyecek torba yasa için toplanıyor

Kabine bayram dönüşü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelecek Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği konu başlıkları ele alınacak.

Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yer alıyor. En düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltilmesine dair düzenlemede son aşamaya gelindi. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar da Kabine'de görüşülecek.

EMEKLİ MAAŞLARI DA KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'nin kapsamlı değerlendirme yapacağı konu olacak.

TORBA YASA TEKLİFİ

Torba yasa teklifi de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda toplantı gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmayları, torba yasa teklifinin taslağını neredeyse tamamladı.

EV SAHİBİ VE KİRACILAR DA KABİNE'Yİ BEKLİYOR

Meclis'te gündeme gelecek torba yasa teklifinde, emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.