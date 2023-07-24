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Kabine memur ve emekli maaşları için toplandı

Kabine memur ve emekli maaşları için toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk gününde ekonomi, iç ve dış siyaset ile memur ve memur emeklisi maaşları için toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. 

Kabine toplantısında, öncelikli gündem dış politika olacak. Geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

 Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.

 Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. 

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler kabine bakanlar kurulu cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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