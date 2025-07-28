Kabine ''orman yangını'' gündemiyle toplandı!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadele konusu ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Toplantının ana gündem maddesini orman yangınları oluşturacak.Devam eden yangınlar ve ek tedbirler, toplantıda masaya yatırılacak.
Ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de yürütülen çalışmalar ve bölgesel gündemin ele alınacağı kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol