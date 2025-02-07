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Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu''

Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu''
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Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki revizyon çalışmalarında koltuğundan olacak ilk ismin MHP lideri Bahçeli'nin de çok sert bir ifadeyle eleştirdiği bir bakanın olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde revizyon için düğmeye bastı.

Kulislerde "bakan toto" başlarken, koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılan bakanlarla ilgili iddialar da devam ediyor.

CumhurbaşkanıErdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde revizyon hazırlıkları devam ederken, AK Parti içinden dikkat çeken iddialar geldi.

BBC Türkçe'ye konuşan bazı AK Parti kurmayları kabine değişikliğinin, Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceğini belirtti.

AK Partili kurmaylar, “Kabine değişikliğinin, Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceğini, Erdoğan'ın kabine değişikliklerini zamana yapabilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin sınıfta bıraktığını, baş tacı yapacak değiliz" diyerek parti kadrolarında değişim sinyalini vermişti. Erdoğan ayrıca “Kabinede ve parti genel başkan yardımcılarında değişiklik olabilir” söylemi ile net mesaj vermişti.

 

 

BBC Türkçe

Etiketler ak parti Revizyon Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kabinesi Bakanlar Kurulu bakan toto recep tayyip erdoğan
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