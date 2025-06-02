Kabine toplandı! İşte masadaki başlıklar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ele alınacak.
Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin gündem başlıkları arasında yer alıyor.
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