Kabine toplandı: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. İşte toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar masada olacak konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar pek çok başlık ele alınacak.

Sıcak başlıkların başında ise ekonomi yer alacak. Bu kapsamda enflasyonla mücadeledeki son durum ele alınarak, atılacak adımlar bir kez daha masaya yatırılacak.

Fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek

Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda toplantıda, son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilerek, ek tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’nin temasları görüşülecek

NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürütmüştü. Erdoğan’ın o temasların çıktılarını Kabinesi ile paylaşması bekleniyor. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durumun masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Terörle mücadele operasyonları

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masadaki bir diğer konu olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.