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Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular...

Kabine toplanıyor: İşte gündemdeki konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Yeni haftanın ilk gününde gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Kabinenin gündeminde fahiş fiyatla mücadele, yeni yasama yılının yol haritası, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abd'deki temasları olacak.

 ÖNCELİKLİ GÜNDEM FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

5 BÜYÜK MARKET İÇİN MÜFETTİŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

KORONAVİRÜSTE YENİ TEDBİRLER
Koronavirüsle mücadele de gündem başlıklarından biri olacak. Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak.

Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.

1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.

ERDOĞAN'IN ABD'DEKİ TEMASLARI DA GÜNDEMDE
Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyor.

Etiketler kabine kabine toplantısı fahiş fiyat
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