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Kabine toplanıyor... İşte masadaki dosyalar

Kabine toplanıyor... İşte masadaki dosyalar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Masada Suriye'den Gazze'ye, ekonomiden terörle mücadeleye kadar pek çok konu yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin son durumu ele alınacak. Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik girişimleri, atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki istikrarın sağlanması için Türkiye’nin oynayabileceği rolü vurgulayacak.

Suriye’deki yeni gelişmeler toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Şam yönetiminden Ankara’ya yapılan ilk ziyaretin ardından sınır güvenliği, bölgesel işbirliği ve güvenlik konularında yapılan görüşmeler detaylı bir şekilde ele alınacak. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği temasların sonuçları değerlendirilecek.

Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. "Terörsüz Türkiye" projesi kapsamında atılan adımlar ve operasyonların son durumu toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, yeni ekonomik politikalar ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar değerlendirilecek. Yaklaşan turizm sezonuna ilişkin beklentiler de ele alınacak.

 

Etiketler kabine cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı
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