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Kabine toplantısı başladı: Masada maaş zamları var

Kabine toplantısı başladı: Masada maaş zamları var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, memur zammı ile en düşük emekli maaşı da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.48'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda memur zammı ile en düşük emekli maaşının gündemde olacağı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel gündemin ele alınacağı kaydedildi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan kabine toplantısı memur zammı en düşük emekli maaşı
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