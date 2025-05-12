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Kabine toplantısı başladı! Masada terör örgütü PKK'nın fesih kararı var

Kabine toplantısı başladı! Masada terör örgütü PKK'nın fesih kararı var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.44’te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından izlenecek yol haritası ile Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımların ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.  

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Etiketler kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı
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