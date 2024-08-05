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Kabine toplantısı başladı: Ortadoğu'da savaş, ekonomi ve Instagram masada

Kabine toplantısı başladı: Ortadoğu'da savaş, ekonomi ve Instagram masada
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Ağustos ayının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde, ortadoğudaki savaş, terörle mücadele, ekonomi ve 3 gündür süren Instagram'a erişim engeli konuları var...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.50’de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı ise Filistin.

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehit edilmesi, Tahran-Tel Aviv hattındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon daha da yükseldi.

Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

 

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi Bakanlar Kurulu kabine toplantısı savaş ortadoğu Filistin İsrail terörle mücadele ekonomi instagram instagram'a erişim engeli
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