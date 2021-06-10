  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Kabine üyeleriyle görüştüm'' deyip, yasakların biteceği tarihi açıkladı

''Kabine üyeleriyle görüştüm'' deyip, yasakların biteceği tarihi açıkladı

''Kabine üyeleriyle görüştüm'' deyip, yasakların biteceği tarihi açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kabine üyeleriyle koronavirüs tedbirleri üzerine yaptığı görüşmeyi aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakların Temmuz'da da devam edeceğini belirten Işık, "Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Işık, görüşme ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak. Kararın son hali Bakanlar Kurulu’daki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam..."

"Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlığı özellikle sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyid edince yazacağım"

Etiketler yasaklar ne zaman bitecek koronavirüs yasakları candaş tolga ışık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
First Lady'den Biden'a fırça! Kameraların önünde yaşandı
Fatih Portakal'dan dikkat çeken AK Parti ve Sedat Peker iddiası
Kim inanır 40 yaşında olduğuna... Güzide Duran gençlere taş çıkardı
Sedat Peker'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yeni mesaj
''Çift maaşlı bakan yardımcısı aylık 67 bin lira alıyor''
TRT Genel Müdürü çifte maaşı itiraf etti
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den dünyaca ünlü fotoğrafçıya özel pozlar
Marmara Denizi'ne ''ihanet'' kamerada! Görüntüler infial yarattı
Evden çalışanlara kötü değil, çok kötü haber!
Bir ilimizde daha hem altın hem de gümüş rezervi bulundu