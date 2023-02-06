Kabus gibi başlayan haftada, dolar, Euro ve altında son durum

Türkiye yeni haftaya Kahramanmaraş'ta meydna gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem kabusuyla başlarken, piyasalarda da ibre yukarı döndü.

Geçtiğimiz haftayı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon rakamları, ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz kararlarıyla çalkantılı bir seyirle tamamlayan piyasalar yeni haftaya da Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem şokuyla başladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,82 TL'den başlayan Dolar 18,82 TL'den,

20,31 TL'den başlayan Euro 20,32 TL'den,

22,70 TL'den başlayan Sterlin 22,71 TL'den,

14,29 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,30 TL'den işlem görüyor.

Geçen hafta Cuma günü serbest piyasada Dolar 18,81 TL, Euro 20,44 TL, Sterlin 23,83 TL, Japon Yeni ise 14,46 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.877 Dolar'dan başlayan Ons altın Ons altın 1.876 Dolar'dan,

1.135 TL'den başlayan Gram altın 1.136 TL'den

1.826 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.827 TL'den

7.512 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.517 TL'den

13,61 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,63 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü Ons altın 1.881 Dolar'dan, Gram altın 1.138 TL'den, çeyrek altın 1.830 TL'den, Cumhuriyet altını 7.530 TL'den, gram gümüş ise 13,76 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 22 bin 805 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 838 Dolar'dan,

güne 1.620 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.630 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 80,14 Dolar'dan başlayan brent petrolün varil fiyatı da 80,39 Dolar'dan işlem görüyor.

Yatırımcılar ise petrol fiyatlarındaki bu son geri çekilmenin devam edip etmeyeceğini görmek için Avrupa Birliği'nin 5 Şubat'ta Rus rafine ürünlerine getireceği yasakla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek.