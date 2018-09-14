Kabusu yaşadılar... Sebebi ise şoke etti !

Antalya'da Çetinel çiftinin başına gelen olay isyan ettirdi! Huzurlu bir hayat için Kemer'de bahçeli bir ev satın alan Çetinel Ailesi'nin huzurlu hayatı bir anda kâbusa dönüştü...

Alaeddin Çetinel ve eşi Yeşim Çetinel, mahalledeki kedileri besledikleri gerekçesiyle iki kişinin acımasızca saldırısına uğradı. Çetinel, "Kedileri, hayvanları sevdiğimiz, mama verdiğimiz için bize saldırdılar. İnsanlar bu kadar acımasız mı?" dedi.



İstanbul'da elektrik mühendisi olarak çalıştığı firmadan emekli olan Alaeddin Çetinel yaptığı açıklamada, eşiyle huzurlu bir hayat yaşamak için Kemer ilçesinde bahçeli bir ev satın aldıklarını söyledi.

Arslanbucak Mahallesi'ndeki kedileri zaman zaman beslediklerini anlatan Çetinel, bir hafta önce emlakçılık yapan M.Y. tarafından "Bu kedileri beslemeyin. Sizin için iyi olmayacak" gibi cümlelerle tehdit edildiklerini öne sürdü.

Eşiyle yürüyüş yaptıkları sırada bir kediyi sevdiklerini anlatan Çetinel, bu sırada aynı kişinin kendilerine küfür ettiğini, saldırdığını iddia etti. Şüphelinin, "Kediyi sevmek suç mu?' diye sorduktan sonra yumruk atmaya başladığını öne süren Çetinel, "Sonra eşim araya girdi. Eşime de yumruk attı. Bu sırada oğlu olduğunu öğrendiğim bir kişi de saldırdı. Eşime ve bana defalarca yumruk attılar. Eşimin saçlarını yoldular. Kimse de yardım etmedi." dedi.

Olayın ardından yüzlerinde morluklar oluştuğunu, vücudunda da darba bağlı travmalar gerçekleştiğini anlatan Çetinel, Kepez Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi gördükten sonra şüpheliler hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi. Yaşadıkları olaya anlam veremediğini anlatan Çetinel, şüphelilerin ceza alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Yeşim Çetinel ise "Kedileri, hayvanları sevdiğimiz, mama verdiğimiz için bize saldırdılar. İnsanlar bu kadar acımasız mı? Mahallemizde gezmeye korkuyorum. Sokağa nasıl çıkarım? Hayvanları sevmekten vazgeçmem mi lazım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



