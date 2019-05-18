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  3. 18 Mayıs 2019 18:20

Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tarihi eser arayan kişilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birinci derece sit alanı olan Divanlı Kayalıkları'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, S.U, B.İ, M.P, E. O, H.D, B.D. ve A.G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin  ardından Akdağmadeni Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.

İHA

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