Kaçak kazı yapanlara sosyal mesafe cezası

Kırklareli’nde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazıldı. 3 kişiye uygulanan toplam ceza 9 bin 450 lira oldu.

Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünün Mıstıkoğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma, M.A, Ş.Ş ve E.Y’yi kaçak kazı yaptıkları anda yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyuldu, toplu halde durduklarını duran 3 kişiye kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan 3 kişi daha sonra serbest bırakıldı.