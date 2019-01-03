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  3. 03 Ocak 2019 23:54

Kaçak kazıcılar suçüstü yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıcılar suçüstü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Gürpınar Mahallesi’nin yüksek bir noktasında kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Takibe alınan bölgede aralarında kepçe ve traktör sürücülerinin de olduğu 10 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından "kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "Ne yapıyorsunuz" sorusuna ise, “Kazı yapıyoruz” diye cevap verdi.

Olay yerinde 2'şer adet kürek, balyoz, kazma, murç ve 1'er adet levye ile yedek kazma sapı ele geçirildi. Şüpheliler, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

İHA

kaçak kazı , suçüstü , jandarma
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